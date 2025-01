Lo strano caso di dissenteria di gruppo al pranzo con vigili e sindaci l’indagine a Verbania | trovati i lassativi in cucina

Leggi su Open.online

Ci sono i carabinieri dia indagare sulla sospetta intossicazione durante uncon politici locali eurbani. In 28 si sono sentiti male, cioè quasi tutti i 35 commensali seduti ai tavoli della mensa di Villa Olimpia, una realtà sociale in cui lavorano anche detenuti del carcere cittadino. Ilsi era tenuto lunedì, in occasione dei festeggiamenti di San Sebastiano, patroni della Polizia locale. In tutto il locale ac’era un centinaio di persone. Ma solo quelli seduti ai tavoli conurbani si sono sentiti male. Come riporta La Stampa, sono stati graziati quattro commensali, gli unici ad aver evitato il secondo di spezzatino di carne con purè.I casi diAll’inizio i casi disembravano isolati. Ma quando nei giorni successivi alcolleghi e amministratori si sarebbero confidati i sintomi accusati dopo aver mangiato, i sospetti sono cresciuti.