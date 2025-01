Ilrestodelcarlino.it - Il parcheggio a Rivazzurra non ‘crescerà’

Non si amplierà ilalla fermata del Metromare. E’ quanto emerge relazione che introduce il bilancio di previsione del 2025 di Pmr, Patrimonio mobilità Rimini. Da anni ormai si sa che Pmr ha ottenuto circa 13 milioni di euro per potenziare i parcheggi alle fermate della linea che corre tra Riccione e Rimini. Con queste risorse sarà potenziato ad esempio ilin piazzale Medaglie d’oro, a Marina Centro. Ma dalla lista delle cinque aree di sosta dove incrementare il numero di posti auto, scompare quella a. Stando alle verifiche fatte da Pmr, il costo per sopraelevare quest’area di sosta non avrebbe portato altrettanti benefici rispetto alla situazione attuale con i parcheggi a raso.