Ultimouomo.com - I calciatori più grossi dell'Udinese, in classifica

Leggi su Ultimouomo.com

Sabato 11 gennaio, contro l’Atalanta, Oumar Solet ha fatto il suo debutto con la maglia. Si è posizionato a sinistraa difesa bianconera, mostrando carisma e grande consapevolezza del ruolo. A guardare Solet, però, una cosa spicca sulle altre: è veramente grosso. La prospettiva dall’alto non riesce comunque a ridimensionarne le misure, la traduzione fra realtà e televisione non lo riduce: Solet occupa una porzione di schermo molto ampia, una bella quantità di pixel.Quando giocava nel RB Salisburgo, in una squadra fatta di giocatori rapidi e intensi, Solet sembrava ingrandito col raggio laser. Nell’, invece, sembra perfettamente proporzionato ai suoi compagni. Certo, rimane enorme rispetto agli avversari, ma se facessimo lo sforzo visivo di concentrarci solo sui giocatori, non troveremmo grandi diseguaglianze.