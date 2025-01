Sport.periodicodaily.com - Genoa vs Monza: le probabili formazioni

Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Per avvicinarsi ancora di più alla salvezza i liguri devono battere i brianzoli che si giocano le ultime chance di permanenza nella categoria.vssi giocherà lunedì 27 gennaio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Ferraris.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI liguri, con l’arrivo di Vieira sulla panchina, stanno pian piano risalendo la classifica per avvicinarsi il prima possibile alla salvezza. La classifica dice undicesimo posto con 23 punti, e quattro lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Preoccupa soltanto il rendimento casalingo, dove la vittoria è arrivata solo una volta in undici occasioni.I brianzoli sono il fanalino di coda del campionato con 13 punti. Dall’arrivo di Bocchetti in panchina, lo score parla di tre sconfitte ed una vittoria, peggiorando ancor di più una situazione disperata.