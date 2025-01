Biccy.it - Elon Musk rompe il silenzio sul saluto romano: “Si sono arrabbiati”

Gli showman, così come le prime donnemaestri nell’attirare l’attenzione su di sé ed è quello che sa fare bene anche, che all’Inauguration Day di Trump ha messo in ombra sia Donald che i politici cheintervenuti o gli artisti che siesibiti. Durante la cerimonia di insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti, il proprietario e presidente di Twitter ha pensato bene di battersi la mano sul cuore, per poi alzarla dritta al cielo. E no, non stava dicendo che il suo cuore è “nostro, prima dei suoi figli e poi subito dopo nostro” e non ha nemmeno avuto uno spasmo muscolare, ha deliberatamente fatto un gesto controverso, che ricorda fin troppo une sapeva benissimo a cosa sarebbe andato incontro.Di questo gesto hanno parlato tutti, dai politici di mezzo mondo, ai giornalisti, opinionisti e conduttori di tutto il globo terracqueo.