Bollette dell'elettricità, sconti per alcune categorie di utenti: ma attenzione alla scadenza. Ecco chi ne può usufruire

Arrivano dei nuovi interessantiper le, ma. Chi sono i clienti che ne possono?In un periodo di scadenze continue e in cui l’economia presenta conti durissimi agli italiani, quando c’è una possibilità di risparmiare va assolutamente sfruttata.Arrivano nuoviper le, ma attentichi ne può(Notizie.com)Fino al 30 giugno prossimo i clienti vulnerabili potranno scegliere il Servizio a Tutele Graduali come previsto dall’articolo 24 della Legge 193/24 della Legge Concorrenza del 2024. I clienti potranno rivolgersi all’esercente del servizio competente nella propria area territoriale per disporre dello sconto che è stato loro permesso. Costi accessibili che daranno la possibilità a molte famiglie di disporre del servizio elettrico senza tanti punti di domanda.