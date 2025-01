Nerdpool.it - Bao Publishing presenta Hack/Slash – Ritorno a scuola di Zoe Thorogood

Zoe, forte del successo planetario di Tutta sola al centro della Terra, si misura con un fumetto completamente diverso, che non fa che confermarne il poliedrico talento. Il mondo di cacciatrici di mostri e serial killer diè stato creato vent’anni fa dallo sceneggiatore americano Tim Seeley e dal disegnatore italiano Stefano Caselli. In questa storia, interamente a opera di Zoe, vediamo Cassiealle prese con uno dei suoi primissimi casi, accolta nella/squadra di cacciatrici più traumatizzata e disfunzionale che si possa immaginare. Un fumetto che usa gli ingredienti tipici delle storie horror-er per esplorare la solitudine che pervade chi sta uscendo dall’adolescenza e affronta la ferocia del mondo degli adulti.“Mi chiamo Cassandrae sono una cacciatrice dier.