Bergamonews.it - Axpo e Brembo siglano un accordo decennale per la fornitura di energia sostenibile in Polonia

Polska, filiale del gruppo energetico svizzero, ha finalizzato un Corporate PPA con, leader mondiale nella progettazione e produzione di sistemi frenanti ad alte prestazioni per i principali produttori di automobili, moto e veicoli commerciali.fornirà un totale di 1 TWh dielettrica verde agli stabilimenti diin. La collaborazione traavrà una durata di dieci anni e includerà la vendita di Garanzie di Origine, che confermano la produzione dida fonti rinnovabili.Mateusz Marczewski, Head of Origination e membro del Consiglio di Amministrazione diPolska, ha dichiarato: “È la lunga collaborazione dicon i produttori dirinnovabile che ci consente di garantire aelettrica dal nostro portafoglio per un periodo così lungo.