Lanazione.it - Anche Arezzo aprirà il suo Corridoio Vasariano

Leggi su Lanazione.it

, 23 gennaio 2025 – Per le celebrazioni dei 450 anni della morte dell'artista, architetto e storico Giorgio Vasari (1511-1574), la sua città natalea maggio il suo, più corto, con la stessa funzione di passaggio discreto e riparato e con cifra architettonica molto simile a quella del più celebreche Giorgio Vasari realizzò a Firenze per unire la reggia granducale a Palazzo Pitti con gli Uffizi dello stato mediceo. La riapertura, dopo un breve restauro fra febbraio e maggio, è stata annunciata dal sindaco Alessandro Ghinelli sottolineando il «grande pregio» e ricordando che l'artista lo progettò e costruì nella sua città natale nello stesso periodo dell'opera fiorentina. Ildi– proprietari il Comune e la Fraternita dei Laici - collega due edifici intorno a piazza Grande, coprendo un percorso al coperto che va dalle Logge del Vasari al palazzo della Fraternita dei laici, un edificio di impianto medievale sopravvissuto alle trasformazioni dell'area cui contribuì lo stesso Vasari e che in tempi più recenti è stato sede del tribunale.