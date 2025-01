Sport.quotidiano.net - Vuelle, settore giovanile. Teamsystem under 19 cade a Pistoia. Via al girone di ritorno

Pesante sconfitta in19 Eccellenza per laVictoria Libertas19, impegnata in trasferta ada dove è uscita sconfitta in modo rotondo 100-80. Contro la seconda forza del campionato (nonostante all’andata la VL vinse 94-70), i pesaresi partono molto forte, soprattutto offensivamente dove nei primi dieci minuti segnano 34 punti, ma i padroni di casa non si scompongono, rimanendo a contatto al ‘10 e poi ribaltando la partita nei due quarti centrali; un parziale combinato di 58-27 tra secondo e terzo quarto chiude di fatto anticipatamente la partita (+23) prima dell’ultimo parziale utile solo ai fini dei tabellini. Impressionante è la prova del pistoiese Federico Stoch, autore di 41 punti (13/16 in lunetta e 11/17 dal campo), collaudato dai 27 di Novori (in due hanno segnato il 68% dei punti della squadra); Stazi e Cornis con rispettivamente 21 e 20 sono i migliori in casa