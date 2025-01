Gamberorosso.it - Victoria Blamey, la chef segreta che entusiasma New York con il suo ristorante nascosto dentro una pizzeria

Nel retrobottega di unadi Brooklyn c’è unfine dining aperto da appena un anno che secondo il critico gastronomico Pete Wells (quello che qualche mese fa annunciò il suo pensionamento da ipernutrizione) è il secondo migliore di New. Si chiama Blanca ed è guidato da una minutadi origine cilena,, che ha studiato storia prima di scoprire che la sua strada era la cucina. E che ai suoi clienti propone una cucina avanguardista e tagliente, tutta sapori sgomitanti, che però si rasserena quando lei decide di tirare la pasta come una sfoglina padana, passione questa che ha preso dallaitaliana Isa Mazzocchi, con cui ha collaborato.Il bancone di BlancaIn visita dai Cereaha trascorso due giorni in Italia alla scoperta del mondo dei Cerea, che l’hanno invitata per la tappa iniziale del progetto Us Is Us, un viaggio nella cucina statunitense che vedrà protagonisti treamericani che a Brusaporto, neltristellato cuore del sistema Cerea, interpreteranno ciascuno due piatti iconici delbergamasco e poi presenteranno alcuni due loro signature.