Ilfattoquotidiano.it - Sonego-Shelton, diretta Australian Open: risultato live | L’azzurro non molla: vince il terzo set

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lorenzosfida Benper un posto in semifinale agli2025. Sulla Rod Laver Arenaha perso i primi due set tiratissimi: nel primo decisivo il break del 22enne americano (numero 20 al mondo) sul 4 pari. Nel secondo tanti rimpianti per uno smash sbagliato che ha portatoa guadagnarsi la chance di palla break. Poi lo statunitense ha chiuso 7-5.però nonmai: è rimasto in partita e ha sfruttato l’unica chance per prendersi il break ere ilset. C’è ancora partita.: 4-6, 5-7, 6-4inÈ in corso il quarto set dell’incontro. Segui la cronaca in streaming del match dalla Bluezone degliL'articolononilset proviene da Il Fatto Quotidiano.