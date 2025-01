Juventusnews24.com - Renato Veiga Juve, in seconda posizione? C’è un vantaggio nell’affare Kelly che lo fa preferire: novità sulla corsa a due per la difesa

di RedazionentusNews24, il portoghese scende di? C’è unche lo fa: le ultimeCome spiegato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercatocontinua a seguire con un certo interesse, tra i primi obiettivi per la. Il portoghese del Chelsea sarebbe però finito inrispetto a.Ildell’inglese, infatti, sta tutto nell’apertura del Newcastle al prestito con diritto di riscatto, cosa che non è avvenuta con i Blues. Il giocatore non si perde comunque di vista: da Torino monitorano sempre questaa due.Leggi suntusnews24.com