Thesocialpost.it - Reggio Emilia, incidente frontale in città: muore l’85enne Bruna Galloni

Leggi su Thesocialpost.it

Una donna incinta di 31 anni è ricoverata in ospedale dopo un gravestradale che ha causato la morte di un’anziana di 85 anni. L’episodio è avvenuto ieri, 22 gennaio, a Quattro Castella, in provincia di, nel tardo pomeriggio.Leggi anche: ITALIA – Schianto terribile, famiglia volata fuori strada: in auto 4 bambini, è drammaLa vittima è, ex cuoca e ristoratrice della zona, che in passato aveva gestito alcune pizzerie insieme al marito, scomparso anni fa. L’si è verificato intorno alle 18:30 in via Togliatti, vicino alla pasticceria Dulcis, un’area molto frequentata. Secondo le prime indagini,avrebbe avuto un malore mentre guidava, perdendo il controllo del veicolo e invadendo la corsia opposta, colpendo un’altra auto e causando una carambola che ha coinvolto almeno due veicoli.