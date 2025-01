Ilveggente.it - Per Sinner non c’è più pace: annuncio devastante

Pernon c’è maipolemico da parte del collega. In questo modo non si lascia mai sereno il tennista azzurroJannik, non c’è motivo di spiegarvi chi è, non ha modo di stare sereno. Durante questi mesi il tennista ha avuto moltissimi attacchi, anche importanti, soprattutto dopo il caso Clostebol.Pernon c’è più(Lapresse) – Ilveggente.itAd aprile, il Tas di Losanna, emetterà una sentenza definitiva sulla questione. E noi fino ad allora staremo lì a ribadire un concetto abbastanza semplice: non c’è motivo che l’italiano debba essere squalificato per diverse ragioni. La più importante, ovviamente, è che non ha avuto nessun vantaggio con quella positività in parte infinitesimale riscontrata dopo delle analisi. Inoltre c’è anche un altro fattore, ma questo conta comunque poco, di comesi sia trovato positivo.