Ilgiornaledigitale.it - Nuova Ford Ecosport 2026: sarà elettrica e più piccola della Capri?

Leggi su Ilgiornaledigitale.it

La, se venisse prodotta, potrebbe avere un design moderno e aerodinamico, con linee più fluide rispetto ai modelli precedenti per migliorare l’efficienza energetica. L’auto potrebbe arrivare come anello di congiunzione tra laPumae la più grande, sempre a batterie. l’auto potrebbe nascere su piattaforma MEB del gruppo Volkswagen ed essere una lontana cuginaneonata Skoda Elroq.Ecco alcune caratteristiche che potrebbe avere:Design Esterno:Frontale chiuso senza griglia tradizionale, simile ad altri modelli elettricicome la Mustang Mach-E.Fari LED sottili e affilati con una firma luminosa distintiva.Cerchi aerodinamici da 17-19 pollici per ridurre la resistenza dell’aria.Linee più scolpite per migliorare l’efficienza e dare un look più futuristico.