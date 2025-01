Metropolitanmagazine.it - Nosferatu e le sue interpretazioni: il Conte di Orlok potrebbe incarnare il precursore del Nazismo? La teoria di Siegfried Kracauer

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il famigeratoessere l’incarnazione del, della Natura distruttrice nella sua più oscura potenza.è il male o, meglio, metafora di malvagità: questaappartiene a, saggista e filosofo tedesco, che nel libro From Caligari to Hitler, a psychological history of the german film ne esamina le sfumature., il cinema tedesco e il: ladiFirst edition(publ. Princeton University Press) Foto da WikipediaFrom Caligari to Hitler, a psychological history of the german film è un libro sull’evoluzione del cinema tedesco tra le due guerre ma è anche un saggio di sociologia del cinema, improntato sulla connessione fra film weimariano e situazione del ceto medio tedesco. Quello chepropone è l’applicazione al cinema dellapsicanalitica.