Lo strano caso del generale libico arrestato e frettolosamente liberato. Ho una domanda

La vicenda delriaccompagnato a Tripoli dal governo italiano pone unain più oltre a quelle che giustamente in tanti si stanno facendo. Unache riguarda la guerra per il potere interna alla destra. Ma andiamo con ordine.Un personaggio del genere, inseguito dalla giustizia internazionale per terribili crimini, come può pensare di arrivare a Torino con un nutrito seguito per godersi in santa pace Mole, calcio e bicerin? E’ verosimile che, considerati gli eccellenti rapporti tra Italia e Libia per la gestione disumana delle persone migranti, abbia ritenuto di poterselo permettere e probabilmente proprio per questo non lo ha fatto di nascosto. Insomma: è probabile che l’arrivo a Torino di questo diligente delinquente fosse noto a tutti quelli che dovevano saperlo.