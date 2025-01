Oasport.it - LIVE Sinner-De Minaur, Australian Open 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.08sta ultimando la fase di riscaldamento negli spogliatoi.10.08 Si è perso molto tempo nel far uscire gli spettatori della sessione diurna per far entrare quelli della serale.10.02 L’attesa si protrae. Il ritardo, chiaramente, è stato provocato dalla precedente partita di Sonego, che purtroppo ha perso in 4 set.9.58ha eliminato Jarry per 7-6, 7-6, 6-1, Schoolkate per 4-6, 6-4, 6-1, 6-3, Giron per 6-3, 6-4, 6-2, Rune per 6-3, 3-6, 6-3, 6-2.9.55 Ogni volta che ha affrontato, Deha provato a fare qualcosa di diverso. Accorciare gli scambi, tuttavia, per l’o vuol dire snaturarsi.9.53 Deha eliminato Van de Zandschulp 6-1, 7-5, 6-4, Boyer 6-2, 6-4, 6-3, Cerundolo 5-7, 7-6, 6-3, 6-3, Michelsen 6-0, 7-6, 6-3.