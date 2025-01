Librino armi e stupefacenti nello zaino nascosto in garage arrestato 26enne

Leggi su Dayitalianews.com

Un fortino di droga eè stato scoperto dalla Polizia di Stato nel corso delle mirate attività di controllo nei quartieri più esposti a fenomeni di criminalità diffusa, a cominciare dal traffico di sostanze.Entrambi i cani della polizia hanno segnalato con particolare insistenza la presenza della sostanza stupefacente in unrealizzato abusivamente in uno dei palazzi del quartiere. In pochi istanti, i poliziotti hanno effettuato le ricerche per risalire al proprietario e, grazie alla collaborazione dei residenti del palazzo, hanno individuato un giovane incensurato di 26 anni, residente in uno degli appartamenti dello stabile.Agli agenti non è sfuggita la presenza di un sistema di videosorveglianza, ragion per cui hanno bloccato tutte le potenziali vie di fuga, evitando che il giovane potesse allontanarsi da casa.