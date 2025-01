Tvplay.it - Intreccio Manchester Napoli, colpo di scena: la big piomba sul difensore

Leggi su Tvplay.it

Ilancora non ha preso l’erede di Kvaratskhelia, e una delle piste più promettenti per Conte rischia di bloccarsi all’improvviso.Antonio Conte è stato chiaro: per sostituire Kvaratskhelia vuole un giocatore già pronto per giocare ad alti livelli, non un giovane da sviluppare nel tempo. Ma con il georgiano già trasferitosi a Parigi ilancora non ha messo le mani su nessun nuovo giocatore in attacco. I tifosi e l’allenatore restano convinti che la situazione si sbloccherà presto, ma le mosse dei club stranieri potrebbero nel frattempo complicare le cose per i partenopei.di: la bigsul. (LaPresse) TvPlay.itNegli ultimi giorni si è infatti definito un quadro piuttosto intricato di mosse di mercato che coinvolgono vari club stranieri, soprattutto in Premier League.