Ilgiorno.it - Impiegata/o ufficio tecnico: 1.400 netti mensili più ticket

Leggi su Ilgiorno.it

/o(ID-89760), contratto di 6/9 mesi, sede Sesto San Giovanni. La risorsa lavorerà nell’di un’azienda operante in campo impiantistico (settore antincendio; impianti idrico-sanitari) e si occuperà delle seguenti attività: inserimento DDT nel gestionale aziendale; registrazione ordini e controllo fatture fornitori; supporto al personale operativo per organizzazione trasferte; redazione documentazione operativa da consegnare ai tecnici; supporto ai Responsabili per la gestione/organizzazione interventi tecnici; ricezione materiale ordinato; gestione centralino. Il profilo: diploma; esperienza di almeno 5 anni maturata nel ruolo; buona conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office, della navigazione in internet e dell’uso della posta elettronica; patente B; automunita/o.