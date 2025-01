Ilrestodelcarlino.it - Ignacchiti, il cartellino rosso costa un turno

Una giornata di squalifica perdopo l’espulsione rimediata sabato nella trasferta di Salerno. È questa la decisione che è stata notificata ieri dal giudice sportivo ‘per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco’ si legge nel comunicato in cui viene confermato anche l’ingresso nell’elenco dei diffidati di Bardi, Portanova e Reinhart che si aggiungono agli altri cinque già presenti (Meroni, Marras, Vergara, Sampirisi e Gondo). Per il Palermo, prossimo avversario della Reggiana, entra invece nella lista dei diffidati il centrocampista Gomes, grande protagonista della partita d’andata dove realizzò il primo gol (probabilmente viziato da un’iniziale tocco di mano non rilevato.). Ammenda di mille euro per la Salernitana ‘poiché alcuni suoi sostenitori hanno lanciato, al 14esimo del secondo tempo, una bottiglietta nel recinto di giuoco’ un’intemperanza avvenuta all’Arechi pochi istanti prima del momentaneo vantaggio firmato da Vido.