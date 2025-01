Germania attacco con coltello al parco | due morti uno è un bambino di 2 anni La rabbia di Scholz | Basta con la falsa tolleranza

Leggi su Open.online

Avrebbe mirato a un gruppo di bambini l’uomo che stamattina, ad Aschaffenburg in Baviera, ha accoltellato e ucciso due persone. Una di queste due è undi due, mentre almeno altre tre persone sarebbero rimaste gravemente ferite. Il presunto attentatore, il 28enne afghano Enamullah O., è stato immediatamente fermato dalle forze dell’ordine, che lo hanno dichiarato l’unico sospettato. Cosa è successoL’è avvenuto intorno alle 12 di oggi, mercoledì 22 gennaio, nei pressi delSchontal. Secondo Der Spiegel, l’uomo avrebbe puntato contro un gruppetto di bambini di un asilo che erano presenti in quel momento nel. Le vittime al momento sono due – un uomo di 41, intervenuto a difendere i bambini, e un piccolo di 2. I feriti, tra cui una maestra d’asilo e una bimba, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale e sarebbero fuori pericolo di vita.