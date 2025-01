Panorama.it - Dietro al gesto di Musk

Altro che saluto romano, quello fatto da Elondurante la cerimonia per l’insediamento di Donald Trump come 47° presidente degli Stati Uniti è forse uno dei più autentici gesti nordamericani, come lo stessoha mostrato postando l’immagine di Barack Obama e Kamala Harris mentre lo facevano. Avrebbe origine nelle tribù dei nativi americani, in particolare quella dei Lakota-Sioux e significa “vi dono il mio cuore”. Si tratta di un saluto a distanza fatto per annunciare che lo sconfinamento in un territorio altrui non aveva intenzioni bellicose. Secondo l’usanza esso viene fatto con il pugno chiuso della mano destra portato sul proprio cuore come ad afferrarlo, piegando il volto come a sottolineare che ci si vuole privare della cosa più preziosa, per poi lanciarla con il braccio teso e lo sguardo che segue la mano aperta verso l'alto e oltre la spalla destra.