Biasin su Acerbi | Inter sul mercato? Possibile

Attimi di riflessione in casa nerazzurra, dove l’infermeria dovrebbe via via liberarsi dal recente traffico che ha travolto l’in questo inizio 2025. Ma le condizioni di Francescopreoccupano un po’ e, al momento, non sembrano esserci movimenti di. Sul caso èvenuto anche il noto giornalista Fabrizioa TMW: senza sicurezze, bisogna acquistareNel suo editoriale per Tuttoweb, Fabrizioha fatto il punto della situazione dopo le ultime partite tra Serie A e Champions League delle principali squadre in corsa. Ma tra i tanti temi caldi c’è anche quello del calcioe della situazione infortuni in casa.Il noto giornalista di Libero ha espresso la sua preoccupazione per quanto riguarda soprattutto Francesco. Il difensore italiano dell’, prossimo a compiere i 37 anni a febbraio, stava recuperando da un lungo infortunio – ma come ha manifestato il centrale nerazzurro, al momento non si sente sicuro di poter giocare al meglio.