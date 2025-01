Quotidiano.net - AI4I avvia la selezione per direttori delle Unità R&D a Torino

Leggi su Quotidiano.net

L'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale per l'Industria (), con sede apresso l'Ogr Tech Hub - apre la primaper il reclutamento deidi Ricerca e Sviluppo (R&D Units). La call internazionale è rivolta a ricercatori, scienziati e professionalità del mondo scientifico e industriale. Con questo primo nucleo di capirafforza il proprio ruolo come polo nazionale di riferimento per l'innovazione nell'intelligenza artificiale., istituito dal governo italiano nel 2024 come istituto di ricerca e sviluppo indipendente a partecipazione pubblica, opera al crocevia tra scienza e industria, con il mandato istituzionale di accelerare la trasformazione tecnologica in ambito Ai e offrire servizi e soluzioni sulla frontiera tecnologica, a beneficio del sistema industriale italiano, dalle pmi alle grandi imprese.