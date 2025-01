Tg24.sky.it - Agrigento, tombini asfaltati per visita Mattarella: ora si cercano con il metal detector

Strade coperte di bitume in fretta e furia ad, in occasione delladel presidente della Repubblica, Sergio, che sabato mattina al teatro Pirandello ha partecipato alla presentazione degli eventi dell'anno in cui la città è capitale italiana della cultura. I lavori (costati 510 mila euro di fondi regionali) sono stati così rapidi che ie i chiusini sono stati coperti dal bitume anzichè sigillati e messi a livello come andava fatto. Questo perchè i fondi sono stati erogati solo pochi giorni prima e il Genio civile diha dovuto operare in appena tre giorni (con l'imprevisto della forte pioggia) anzichè le tre settimane che sarebbero servite. La conseguenza è stata che, lunedì mattina, gli operai hanno dovuto cercare icon iper poi bucare la strada e "liberarli".