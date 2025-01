Iodonna.it - Un ex suprematista bianco s'innamora di una giovane afroamericana

Leggi su Iodonna.it

In onda questa sera alle 21.20 su Rai 3, Il maestro giardiniere è il penultimo film del regista americano Paul Schrader, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2022 in occasione della consegna al Leone d’Oro alla carriera. Con Joel Edgerton e Sigourney Weaver, è una storia di colpa e redenzione: protagonista, un exche s’di una. Sigourney Weaver, il discorso a Venezia: il Leone d’oro a una carriera da pioniera X Leggi anche › Sigourney Weaver a Venezia 79: «Per Schrader sono diventata una donna vogliosa» Il maestro giardiniere, la trama del film su Rai 3 e RaiPlayNarvel Roth (Joel Edgerton) è un meticoloso orticoltore che cura i giardini e i terreni della magnifica e storica tenuta di Gracewood Gardens in Louisiana.