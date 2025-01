Lanazione.it - Tamponamento sul Raccordo. Ferita una donna di 74 anni

Leggi su Lanazione.it

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di ieri sulSiena-Bettolle, nel tratto compreso fra Rigomagno e Serre di Rapolano. Un gravissimo incidente, un. Coinvolti una macchina ed un mezzo pesante. C’è stato un imponente dispiegamento di uomini e soccorsi, unitamente all’intervento dei vigili del fuoco, per consentire al traffico di riprendere regolarmente. Il bilancio delè di unadi 74, portata al pronto soccorso delle Scotte dalla Misericordia di Sinalunga dove è stata sottoposta ad una serie accurata di accertamenti. Non corre comunque pericolo di vita anche se sulle prime, visto anche com’era ridotta la vettura su cui viaggiava, si erano temute conseguenze gravi. L’allarme è scattato poco dopo le 14. C’era stato uno schianto al chilometro 33 della Siena-Bettolle, in direzione Siena.