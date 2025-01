Tvplay.it - Napoli, non solo Garnacho: l’addio sblocca un altro rinforzo

Ilsi prepara a piazzare due colpi di alto profilo nei prossimi giorni. Nel mirino non c’è soltanto: i piani azzurri. E’ giunto alla svolta decisiva il casting avviato nei giorni scorsi dalal fine di individuare l’adeguato erede di Kvicha Kvaratskhelia. Antonio Conte, per sostituire il georgiano passato al Paris Saint Germain in cambio di 70 milioni, ha infatti espressamente richiesto Alejandroche al Manchester United ha perso lo status di intoccabile dopo lo sbarco in panchina di Ruben Amorim. Ma non finisce qua, perché il club è pronto a mettergli a disposizione un ulterioredi grande esperienza, così da continuare a coltivare il sogno di vincere lo scudetto., nonun– TvPlay.it (Ansa)I colpi in cantiere, da concretizzare entro il 3 febbraio, saranno quindi due.