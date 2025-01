Lanazione.it - Il week end del Rugby Mammut

Arezzo, 21 gennaio 2025 – Lo scorso fine settimana l'under 18 del, in collaborazione con i ragazzi di Arezzo, si è scontrata con un forte Firenze URF, ma il gioco di squadra ha premiato con una meritata vittoria. Il possesso palla e la pressione difensiva ha fatto la differenza in questa domenica di gioco, evidenziando una squadra sempre più forte. Grandi soddisfazioni anche per l'U16, con i ragazzi valdarnesi che si sono portati la vittoria a casa con un risultato di 20-15 contro i Cavalieri Prato. Un match tutt'altro che semplice ma combattuto con determinazione. Anche l'under 14 ha dimostrato carattere e impegno in una sfida contro Sieci/Mugello. Il match si è concluso 17-21 con una metà tecnica a favore dell'avversario, che pur lasciando l'amaro in bocca , lascia un insegnamento a questi giovani atleti.