Il Napoli sente odore di scudetto. Ma l'Inter c'è

La Supercoppa vinta in Arabia è già un ricordo lontano, adesso in casa Milan bisogna fare i conti con la batosta subita all'Allianz contro la Juventus, con la squadra bianconera che, vincendo 2-0, ha spento il sigaro di Conceiçao insieme alle speranze di primeggiare dell'ambiente rossonero. Oltre a dimostrare chiaramente la ragione della sconfitta bianconera contro il Milan nella semifinale di Riyad. In Arabia i rossoneri avevano avuto la meglio perché due grandi giocatori - purtroppo amittenza - Leao e Theo Hernandez, crearono i presupposti di vittoria con le loro giocate. All'Allianz, invece, le due stelle del Milan hanno “brillato” per la loro estraneità al gioco di squadra. E quando i due non sono in giornata si nota la differenza, specialmente Leao, che fa venire meno i suoi guizzi che solitamente creano spazi e improvvisazioni per i compagni, costringendo la squadra ad allungarsi per tentare di segnare.