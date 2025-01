Top-games.it - I MIGLIORI Gadget TECNOLOGICI per ANIMALI

Se, come me, avete il piacere di avere amici pelosi a quattro zampe, scoprirete che esistono tantissimiperpensati per la loro sicurezza e divertimento. Proprio come per noi umani, anche per i nostridomestici esiste un’ampia varietà di prodotti, che vanno da accessori tecnologicamente avanzati a oggetti divertenti e originali.Vi presento quindi i settehi-tech e curiosi creati appositamente per i nostri amici. Senza ulteriori indugi, andiamo subito a scoprire di quali si tratta e in che cosa possono esserci utili!Ecco i 7PERPer i proprietari di cani e gatti che amano mangiare, il PetNet Smarter sarà sicuramente un accessorio gradito. Questo alimentatore automatico, dotato di una tecnologia avanzata, permette di regolare la quantità di cibo giornaliera adeguata per il vostro animale domestico, considerando fattori vitali come età, peso e livello di attività.