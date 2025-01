Sport.quotidiano.net - I brianzoli restano ultimi in classifica. Il Monza prova a trattenere i big. Origi e Ballo-Touré in stand-by

C’è solo unache sorride oggi: è quella legata ai motori dell’autodromo, che si perde nelle prime immagini di Lewis Hamilton a Maranello sognando grandi traguardi. Per uno pronto a correre c’è un’altra, quella del calcio, che vive un rallentamento che sa quasi di agonia. Una settimana fa, in queste ore, a Monzello c’era una giusta, motivata e sana euforia per aver vinto la sera prima la seconda partita del campionato, guarda un po’ contro la Fiorentina dell’ex allenatore Raffaele Palladino. Si pensava potesse essere quell’episodio dell’anno che sa di svolta, ma riecco a fare da ennesimo ostacolo sul cammino tortuoso per la salvezza i soliti guai dall’infermeria. Quella sera si era fermato Pablo Marì, fuori a Bologna; al Dall’Ara ha lasciato il campo un po’ così Warren Bondo e, dalle sensazioni avute vedendolo uscire, si dovrà attendere per capire se il centrocampista colonna portante della squadra lo rivedremo in campo nel monday night contro il Genoa, altra trasferta.