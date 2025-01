Lanazione.it - E’ morto il ristoratore Vittorino, fu pioniere dei prodotti tipici. Il suo locale celebre fra i vip

Leggi su Lanazione.it

Carrara, 21 gennaio 2025 – Si è spento dopo una lunga malattia Vittorio Dazzi, per tutti ‘’, lo storico gestore dell’omonimo ristorante di via del Cavatore.aveva 86 anni ed era un’istituzione e un punto di riferimento per cittadini e tutti i vip che negli anni sono venuti in città. I suoi cavalli di battaglia erano taglierini nei fagioli, baccalà marinato e la trippa, che l’attore Massimo Dapporto definiva “insuperabile”. Mentre il cantante Zucchero veniva apposta per la sua speciale ribollita. Lascia la moglie Valeria, il figlio Francesco e la sorella Tina, che per tantissimi anni ha servito ‘gotti’ di vino ad intere generazioni di carraresi. I funerali si svolgeranno oggi alle 15,30 nella chiesa di San Francesco. Il, Vittorio e la sorella Tina, che ora ha 90 anni, lo avevano aperto intorno alla metà degli anni Sessanta come mescita di vini.