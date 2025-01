Thesocialpost.it - Dramma all’Australian Open, dopo Sinner malore improvviso anche per Elena Rybakina

ha chiuso la sua partecipazione agli Australianagli ottavi di finale, battuta in tre set dall’americana Madison Keys. La partita, durata quasi due ore, si è disputata lunedì alle 14, quando a Melbourne le temperature hanno superato i 30 gradi, con una elevatissima umidità, rendendo le condizioni particolarmente difficili per le atlete.Leggi: “Qualcosa c’è, lo sto combattendo”.parlailCaldo insostenibile: gli effetti sui giocatoriIl caldo estremo ha messo a dura provaaltri protagonisti del torneo. Jannik, impegnato contro Holger Rune, ha visibilmente sofferto sul piano fisico. Un episodio simile è avvenuto durante un incontro di doppio misto, quando una raccattapalle è svenuta per il troppo caldo ed è stata portata fuori dal campo su una sedia a rotelle.