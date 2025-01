Notizie.com - Coprirsi dal freddo aiuta contro i malanni di stagione? Massimo Galli: “Copritevi non solo coi vestiti, anche le mascherine proteggono”

Il picco dell’influenza è già arrivato in alcune regioni e in altre sta per arrivare.bene protegge davvero daididaldi: “noncoile” (Notizie.com)Nel tentativo di allontanare lo spettro di febbre, mal di gola, rafre e altri fastidi legati alle basse temperature, ogni anno ci poniamo alcune domande su come evitare di restare a letto.Innanzitutto, esiste una differenza tra influenza e rafre. La prima è legata a un virus: in questo caso cambia poco se ci copriamo o meno conpesanti. Il secondo è legato ale può farci stare malese per un lasso di tempo differente.Lo conferma l’infettivologoche specifica a Notizie.