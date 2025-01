Alessandro Basciano rischia i domiciliari gli amici di Sophie Codegoni in aula | Ha aggredito anche noi

Leggi su Open.online

Nell’ambito del processo per stalking ai danni dioggi, 21 gennaio, hanno depositato nuove testimonianze duedella ex fidanzata, la influencer. I due hanno confermato di essere stati aggrediti dal deejay nella notte tra il 13 e il 14 novembre scorso a Milano. In quell’occasione– aveva già raccontatoagli inquirenti – avrebbe colpito con un pugno uno dei due, sfondato il parabrezza della sua auto e chiamato la sua compagna di allora minacciando di «ucciderla» una volta rientrato a casa. La loro testimonianza, secondo il pm Antonio Pansa e l’aggiunta Letizia Mannella, potrebbe avere un ruolo importante nella conferma degli arresti al deejay.La difesa di: «Non la contatto da mesi»La risposta all’appello della Procura, che ha chiesto ipercontro la revoca della prima misura cautelare in carcere, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.