Biccy.it - Valerio Scanu svela un retroscena su Maria De Filippi

Lo scorso novembreha confermato di essere stato querelato daDenel 2017 ed ha anche spiegato com’è andata a finire la denuncia per diffamazione. Adesso il vincitore del Festival di Sanremo sta partecipando a Ora O Mai Più e in una recente intervista rilasciata a Vanity Fair ha ammesso che gli piacerebbe molto poter parlare con la conduttrice di Amici: “Se mi riferivo a lei quando ho detto che ho pestato i piedi a persone importanti? Sì. Detto questo a me farebbe piacere parlarle. All’epoca dei fatti sono stato consigliato in maniera sbagliata. Poi ero giovane, deluso e anche un po’ arrabbiato. Però mi prendo tutta la responsabilità“.e ilsu: “Ha avuto l’idea di farmi andare a Sanremo con un pezzo di Pierdavide”.Il cantante ieri pomeriggio è stato ospite di Mara Venier a Domenica In e ha fatto delle rivelazioni suDee su come l’abbia aiutato ad arrivare al Festival di Sanremo con Per Tutte le Volte Che, il pezzo che poi l’ha portato alla vittoria.