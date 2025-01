Zonawrestling.net - TNA: Joe Hendry ce l’ha fatta! È il nuovo campione!

Ieri notte nel main event di TNA Genesis, Nic Nemeth e Joesi sono dati battaglia in un match valido per il TNA World Heavyweight Title detenuto dal primo. I fan presenti nell’arena hanno accompagnato lo sfidante con il coro “We Believe” e alla fine Joeè riuscito a realizzare il suo sogno di diventare!Joeha realizzato il suo sogno di diventare. Ieri notte a Genesis si è laureato TNA World Heavyweight Champion sconfiggendo Nic Nemeth. Il match è stato combattuto con ilche ha cercato di sfruttare a pieno tutta la sua esperienza. Ad un certo punto, Frankie Kazarian ha provato ad interferire nel match sfruttando la sua “Call Your Shot”, ma JBL lo ha allontanato. Alla fineha portato a casa la vittoria grazie alla sua Standing Ovation.