Sinner e Sonego ai quarti di finale degli Australian Open

trionfano e raggiungono idiagli, con emozioni e vittorie in quattro set.Jannike Lorenzohanno conquistato il loro posto neidi, con vittorie in quattro set., numero 1 del mondo, ha sconfitto il danese Holger Rune con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, 6-2. Durante l’intervista post-match, l’altoatesino ha parlato di un problema fisico che ha affrontato durante la partita, ma ha sottolineato l’importanza del supporto del pubblico e la sua fiducia grazie a un ottimo servizio.Lorenzo, invece, ha ottenuto la sua prima storica qualificazione aididi uno Slam, battendo l’americano Tien 6-3, 6-2, 3-6, 6-1. Emotivo al termine del match,ha condiviso la sua felicità per il traguardo raggiunto e ha ringraziato i tifosi per il sostegno.