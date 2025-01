Sport.quotidiano.net - Napoli, via al dopo Kvaratskhelia: Garnacho in pole, ma spunta l'ipotesi Zaccagni

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 20 gennaio 2025 - Il +16 in classifica rispetto a un anno fa, il miglior dato di crescita di una squadra dell'attuale Serie A, basta da solo a fotografare l'exploit del, che in questo turno di campionato ha portato a termine la propria missione: allontanare, forse definitivamente, l'Atalanta, una mina vagante sempre pericolosa. Discorso diverso per l'Inter, che resta in scia a -3 punti di distanza, che potrebbero essere annullati da quanto dirà il recupero del match con la Fiorentina. L'impressione sempre più forte, al di là della graduatoria e dei numeri, è che per lo scudetto si vada a profilare un duello tesissimo fino all'ultima giornata che gli azzurri affronteranno con l'abbrivio del vantaggio (virtuale) e del vento in poppa che neanche la cessione di Khvicha, il simbolo del tricolore di due stagioni fa insieme a Victor Osimhen, che invece aveva salutato in estate.