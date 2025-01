Ilrestodelcarlino.it - L’Attila Junior Porto Recanati espugna il campo di Valdiceppo

BASKET 60 ATTILA67 : Provvidenza 13, Frau, Gauzzi 2, Speziali, Rimolo ne, Meschini 9, Bonucci, Corradossi 20, De Grossi ne, Mozzi 10, Rath 5, Gonzalez 1. All. Filippetti: Mancini 9, Bora ne, Fratoni ne, Gamazo 11, Rapini 5, Caverni 11, Redolf ne, Pesce, Cicconi Massi 4, Montanari 7, Ciribeni 20, Filippetti ne. All. Coen Parziali 16-12, 28-34, 41-47, 60-67. Missione riuscita perche conquista un successo importantissimo suldella formazione umbra. Una partita in cui i ragazzi di Coen hanno sofferto soltanto nel primo quarto prima però di riuscire a mettere le mani sul pallino del gioco e a conquistare due punti che potranno essere vitali per il resto del campionato. Una gara da provare a vincere a tutti i costi perche arriva alla trasferta suldopo la vittoria casalinga contro Senigallia.