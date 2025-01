Amica.it - La scienza dei profumi vince sulla tristezza del lunedì più triste dell’anno

Nonostante l’anno sia iniziato da poche settimane, delle festività appena trascorse non rimane che un debole ricordo. E dopo tanti giorni, passati magari al mare o in montagna, ci si accorge che le prossime vacanze sono ancora molto lontane. E il terzodi gennaio assale la, ma non unaqualunque. Ladel Blue Monday, che cade puntuale il terzodi gennaio. Ma invece che lasciarsi sopraffare dall’umore nero di questo, cerchiamo invece delle strategie per affrontare questa giornata. Una di queste è legata alle fragranze, come spiega Alberto Anselmi, psicologo clinico ed esperto di profumeria artistica, che spiega come scegliere igiusti possa aiutare a risollevare l’umore durante i momenti più cupi dell’anno.