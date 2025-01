Ilrestodelcarlino.it - Il poker di sconfitte non preoccupa

Ogni stagione ha i propri percorsi e fa storia a sé, quindi i paragoni lasciano sempre il tempo che trovano, ma quattroconsecutive in campionato non arrivavano da quasi due anni. Per ritrovare una striscia così corposa in Serie A bisogna infatti tornare al periodo tra il 22 gennaio e 5 marzo 2023, con la truppa di Sakota che uscì a testa bassa con Brindisi, Pesaro, Virtus Bologna e Verona. Uninfausto che sembrava poter essere letale per le sorti di Cinciarini e compagni. Gli accostamenti però oggettivamente finiscono qui, perché la Unahotels attuale non è nemmeno lontana parente di quel gruppo che colse una rocambolesca salvezza all’ultima giornata. Inoltre – e non è un fattore secondario – questi quattro scivoloni in Serie A sono stati interrotti da due prove maiuscole contro Bonn; successi che hanno permesso alla squadra di Priftis di staccare un preziosissimo biglietto per il ‘Round 16’ di Basketball Champions League.