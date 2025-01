Sport.quotidiano.net - Il Milan Futuro non svolta. S’illude ad Ascoli, ma è 2-2

Altro giro, altra beffa. Il migliordella stagione si fa acciuffare dall’a pochi minuti dalla fine e raccoglie un solo punto. A condannare i rossoneri la clamorosa ingenuità di Gala, che si fa espellere per fallo di reazione a dieci minuti dal termine, pochi secondi dopo il suo ingresso. Gli uomini di Bonera rimangono terzultimi e lontani dalla zona salvezza. Prova positiva per i neo acquisti Camporese in difesa e soprattutto Ianesi, autore del primo gol in maglia rossonera. Prima mezz’ora di gioco a ritmi bassi con le due squadre molto bloccate. Al 33’ ecco la prima occasione della gara con Magrassi (nella foto) che vince un rimpallo in area, ma poi spreca calciando altissimo. Dieci minuti dopo di nuovopericoloso, ancora con l’ex Cittadella che manda fuori di testa su cross di Sandri.