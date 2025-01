"Eccoci qui, scusate l'assenza". Giulia Salemi e il piccolo Kian, il primo video di mamma e figlio scioglie tutti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Lo scorso 10 gennaio,e Pierpaolo Pretelli hanno dato il benvenuto al loro. L’annuncio della nascita diPretelli è stato condiviso qualche giorno dopo, tramite un dolce scatto di famiglia sul profilo Instagram della conduttrice e influencer.è venuto alla luce il 10 gennaio alle 10:55, ma i due genitori hanno scelto di rendere pubblica la notizia solo sei giorni più tardi, per prendersi un po’ di tempo da vivere in intimità.“Il 10 gennaio alle ore 10.55 è natoPretelli.e papà si sono presi un po’ di tempo per godersi il momento e rimettersi. Grazie aper l’amore che ci state regalando”, ha scrittosu X, accompagnando il post con una foto che la ritraeva insieme al compagno e al. Inizialmente,non aveva svelato il nome scelto per il bambino, lasciando così i suoi follower in attesa.