Movieplayer.it - Damiano David a Sanremo 2025: quando sarà ospite il cantante dei Maneskin

Leggi su Movieplayer.it

Come confermato da Carlo Conti,, questa volta senza iuno dei super ospiti di: in quale serata?uno dei super ospiti di: la conferma è arrivata direttamente da Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della prossima edizione della kermesse. Vincitore su quello stesso palco con Zitti e buoni, nel 2021, ilromano si presenterà all'Ariston per la prima volta senza idurante la seconda serata Se Jovanottiil primo dei grandi ospiti del Festival, mercoledì 12 febbraio toccherà a. Ormai impegnato con la sua carriera da solista, ilromano, 26 anni compiuti lo scorso 8 gennaio, comincerà un tour mondiale a settembre con .