Classica o selvaggia | è l’Intelligenza Artigianale

"Noi abbiamo sempre avuto la regola dell’equilibrio dei prezzi e anche quella di non tradire mai la fiducia dei consumatori", spiega Diego Della Valle, presidente del Gruppo Tod’s a chi gli domanda della pazzia dei listini che ha contagiato i brand del lusso internazionale dopo la fine della pandemia. Siamo nell’incanto esclusivo di Villa Necchi dove si svolge la presentazione sofisticata della collezione Tod’s per l’inverno 2025-2026 disegnata dal direttore creativo Matteo Tamburini, in ogni stanza gruppi di modelli indossano il Bomber e la Shirt Jacket della linea Pashmy, quella dai pellami più preziosi e morbidi come il cashmere, le borse Di Bag Folio e il classico Gommino con i pellami spazzolati a mano e il W.G. (Winter Gommino) in diverse tonalità naturali di suede nei modelli stivaletto, polacchino e mocassino.